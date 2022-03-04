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Trafik sorunlarının ele alındığı çalıştay başladı

30 BÜYÜKŞEHİR'in trafik sorunu ile ilgili üretilebilecek çözümlerin ele alınacağı 'Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı' bugün itibariyle başladı.
Trafik sorunlarının ele alındığı çalıştay başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı başkanlığında düzenlenen, 'Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı'na 30 büyükşehir belediyesinin ulaşım daire başkanları, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı çalıştay 2 gün sürecek. 4 oturumdan oluşacak çalıştayda 'Bisiklet kullanımının arttırılması, topku ulaşımın teşvik edilmesi' gibi trafik yoğunluğunu ve hava kirliliğini azaltacak uygulamalar değerlendirilecek. Alınan kararlar, belediyeler ve TBMM'ye öneri olarak sunulacak. Beylikdüzü'nde bir otelde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunun moderatörlüğünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Orhan Demir yaptı. Çalıştayın yarın akşam saatlerinde son bulması planlanıyor. 

"BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ SORUN ULAŞIM VE TRAFİK" 

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bu çalıştay çok önemli. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi var. Burada şu anda 30 büyükşehirin Ulaşım Daire Başkanları burada. Bir de Ulaştırma Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın temsilcilerini çağırdık. Bütün büyükşehirlerdeki sorun ulaşım ve trafik. Özellikle İstanbul bu konuda çok sıkıntıda. Son ölçümlere göre dünyada trafik sıkışıklığında 1. sırada. Ortalama yüzde 63 trafik yoğunluğu var. Burada da ulaşım nasıl çözülür? Gibi sorunları ele alacağız. 4 oturumun sonunda ortak akıl elde edeceğiz. Biz, bu toplantının sonunda fikirlerimizi kitapçık haline getirip mevzuata yönelik kısmı TBMM'ye, diğer konulardaki talepleri ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. Mevzuatta bir değişiklik olacak, toplu ulaşım yasasının çıkmasında bir altlık oluşabilir" dedi.

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