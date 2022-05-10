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Trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sanığa 11,5 yıl hapis

Ankara'da, kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran tutuklu sanık Özgür Öztürk, 11,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sanığa 11,5 yıl hapis

Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda 5 Mart günü meydana gelen olayda, Özgür Öztürk, otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü Boğaçhan Yıldız, uyarmak için korna çaldı. Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Özgür Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp, bagajdan aldığı çekiçle 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü Boğaçhan Yıldız’a saldırdı. Otomobilin içinde kalan Yıldız da camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Özgür Öztürk, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla çeken diğer sürücülerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Öztürk, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öztürk hakkında, 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'silahlı tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'ulaşım aracının alıkonulması' suçlarından 34 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle Ankara 65’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

4 SUÇTAN CEZA ALDI

Ankara 65’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Özgür Öztürk ve avukatları katıldı. Mahkeme, önceki celse savunmaların tamamlandığını belirterek mütalaa için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, müşteki Boğaçhan Yıldız’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle ‘hakaret' ve 'mala zarar verme’ suçlarından düşme, ‘silahlı tehdit’ suçundan suçun vasfı oluşmadığından beraat, 'kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘ulaşım aracının alıkonulması’ suçlarından sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu, suç işlemek kastıyla hareket etmediğini belirterek beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti savcının görüşü doğrultusunda sanığa 'kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘ulaşım aracının alıkonulması’ suçlarından 11,5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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