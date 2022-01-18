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Trafikte tehlikeli yolculuk yapan kamyonet sürücüsüne ceza kesildi

SANCAKTEPE'DE hurda yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü S.B.'ye bin 243 lira para cezası uygulandı.
Trafikte tehlikeli yolculuk yapan kamyonet sürücüsüne ceza kesildi

Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, dün öğlen saatlerinde Sancaktepe Mehmet Akif Caddesi'nde bir sürücü tarafından çekildi. Görüntülerde, 34 LPM 21 plakalı kamyonette bulunan hurda çuvallarından birinin her an düşecekmiş gibi yerinden çıktığı görülüyor. Çuvalın düşebileceğine ve trafikte oluşabilecek tehlikeye aldırmayan sürücü, yoluna devam ediyor. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor. 

Sivil Trafik ekipleri, Sultanbeyli'deki adresi tespit edilen sürücü S.B.'ye bin 243 lira trafik cezası kesti. Kamyonetin muayenesiz olduğu tespit edildi. Sürücüye aracının muayenesini yaptırması için 7 gün süre verildi.

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