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Trafikteki tartışma husumete dönüştü; otomobiline 2 kez taşlı ve sopalı saldırı oldu

HATAY'nın Antakya ilçesinde ithalat-ihracat yapan Emin Süner'in (49) oğlu Eren Süner'in (25) kullandığı otomobile, 2 kez taşlı ve sopalı saldırı yapıldı.
Trafikteki tartışma husumete dönüştü; otomobiline 2 kez taşlı ve sopalı saldırı oldu

Olay, Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 Temmuz'da yurt dışında şirketi olan ve ithalat-ihracat yapan Emin Süner'in oğlu Eren Süner, trafikte kimliği belirsiz kişilerce 'yol verme' tartışması yaşadı. Bu olaydan 6 gün sonra, 28 Temmuz'da Defne ilçesinde Eren Süner'in kullandığı 31 ES 666 plakalı otomobilin camı, yine tartıştığı kişilerce kırıldı. Bu olaydan sonra Emin Süner, aracına saldıran şüphelilerden şikayetçi oldu. Otomobil de tamir için servise götürüldü. Bu kez 2 kişi, servise gelerek otomobile taşla defalarca vurarak zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

'TEHDİT EDİLİYORUM'

Trafikteki tartışmanın husumete dönüştüğünü belirten Emin Süner, "28 Temmuz günü oğlum, kırmızı ışıkta dururken 15-20 kişilik bir grup saldırdı ve arka camı patlattı. Ertesi gün aracımı servise getirdim. Servis önünde aracımı gören iki kişi saldırdı. Trafik tartışmasıyla başlayan, aramızda husumete dönüşen kişilerce tehdit ediliyorum. Şikayetimi geri çekmemi istiyorlar. Bu husumetten dolayı hınçlarını araçtan almak istediler. Arabanın fiyatı, 8 milyona yakın. Yaklaşık 3 milyon zarar var" dedi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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