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Traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti 

Manisa’nın Soma ilçesinde, ağaç ile traktörün arasına sıkışan çiftçi Adem Kamış hayatını kaybetti.
Traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti 

Olay, Soma’nın Çerkezhamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün saatlerinde evden ayrılan 53 yaşındaki Adem Kamış, zeytin tarlasını sürmek için yola çıktı. Akşam saatlerinde Kamış’tan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek zeytin tarlasına gitti. Adem Kamış’ın kullandığı 45 YA 6013 plakalı traktör ile ağacın arasına sıkıştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Kamış’ın öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Adem Kamış’ın cansız bendeni, otopsi için Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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