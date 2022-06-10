Trakya Birlik, ayçiçeğinde ton başına 1100 lira fiyat farkı verecek

TRAKYA Birlik, ortaklarına 2021 ürün teslimatları için fark fiyatı ve 2022 üretim sezonu için emanet (bireysel satış) yöntemiyle ürün satış imkanı sağlayarak, ton başına 1100 lira fiyat farkı verileceğini açıkladı.

Trakya Birlik yönetim kurulu toplantısında 2021/2022 iş yılında ürün teslim eden ortakları için yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ton başına 1100 lira fiyat farkı verilmesine karar verildi. Fiyat farkı olarak ortaklara toplam verilecek tutarın yaklaşık 325 milyon lira olduğu bildirildi. Trakya Birlik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim kurulumuzca gerçekleştirilen toplantıda, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek 2021/2022 iş yılı faaliyetleri kapsamında gerek ortaklarımızdan mübayaa edilen ayçiçeği stoklarının birliğimize bağlı fabrikalarda çok büyük oranda işlenerek mamul olarak satışının gerçekleştirilmesi gerekse de ticari faaliyetler kapsamında bütçelendirilmiş satış hedeflerine büyük oranda ulaşılması neticesinde, birliğimiz iş yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları 3’üncü geçici vergi dönemi Nisan 2022 mali tablolarıyla çok büyük oranda kesinleşmiştir."

YÜZDE 40 YAĞLI BAZ ÜRÜNE ESAS OLMAK ÜZERE 1100 LİRA/TON FİYAT FARKI VERİLECEK

İş yılının bütününe ilişkin genel değerlendirme yapan Trakya Birlik yönetim kurulu, mali tablolarda ortaya çıkan müspet farkın son 5 iş yılında uygulandığı üzere gelecek yıl ocak ayında gerçekleştirilecek birlik genel kurulunu müteakiben ortaklara risturn (kar payı) dağıtımı yapılması hususunu da mütalaa etti. Açıklamada, "Yapılan değerlendirme neticesinde, bu iş yılına has olmak üzere; dönem içerisinde ürün fiyatlarında yaşanan yüksek artış, ortaklarımızın tarımsal üretimlerini sürdürmek konusunda karşılaştıkları yüksek tutarlı girdi ihtiyacı ve artan üretim maliyetleri, paranın zamansal olarak satın alma gücünün korunması gibi kritik hususlar kurumsal sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirilerek, 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanan ön alım fiyatına fark fiyatı uygulanarak alım fiyatının kesinleştirilmesinin mevcut sosyoekonomik koşullarda ortaklarımız adına daha büyük fayda sağlayacağı mülahaza edilmiştir. Bu çerçevede 2021 kampanya döneminde ürün teslim eden tüm ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürüne esas olmak üzere 1100 lira/ton fiyat farkı verilmesi karar altına alınmıştır. Bu vesileyle kooperatifçiliğin en güzel örneğini göstererek Birliğine güvenmiş ve ürün teslim etmiş tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" ifadeleri kullanıldı.

REKOLTE BEYAN DÖNEMİNDE ÜRÜN TESLİM MİKTAR VE YÖNTEMİNİ BELİRLEYEBİLECEKLER

Açıklamada, üretici ortakların tarımsal faaliyetlerinden elde ettiği kazancı olabildiğince artırabilmek adına, kurumsal imkanlar ve tabi olunan mevzuat doğrultusunda birlik tarafından alternatif alım modelleri üzerinde çalışılmakta olduğu dile getirilerek, şöyle denildi:

“Bu çerçevede pandemi süreciyle başlayan, iklimsel etkiler ve jeopolitik gelişmelerle artarak devam eden tarımsal emtiaların arz talep dengesi içerisinde yüksek değer kazanımlarından ilave kazanç elde etme eğiliminin tüm çiftçilerimizde ağırlık kazanan ekonomik tercih haline geldiği görülmektedir. Bu itibarla yönetim kurulumuz ortaklarımızın üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri hasat dönemi sonrasına taşıyarak daha yüksek fiyatla satışa sunma hedef ve isteğini karşılamak ve bu yolla zirai kazançlarını yükselterek ortaklık bağlarının da güçlendirilmesine katkı sağlamak maksadıyla kesin fiyat yöntemiyle alım yöntemine ek olarak emanet (Bireysel satış) yöntemiyle ürün satış imkanı sağlayan alım modelini ortaklarımızın tercihine sunma kararı almıştır. Yeni alım modeli esas ve uygulamaları konusunda ortaklarımız ortağı oldukları kooperatiflerden gerekli bilgilere ulaşarak, rekolte beyan döneminde ürün teslim miktar ve yöntemini belirleyebileceklerdir. Ortaklarımıza ve birliğimize hayırlı olsun."