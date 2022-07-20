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Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Trakya'da bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılına karşı ilaçlama büyük oranda tamamlandı. Yaprak altlarında kalan olası larvalara karşı ilaçla mücadeleye devam edilecek.
20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:28
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.