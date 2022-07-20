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Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı

Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Trakya'da bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılına karşı ilaçlama büyük oranda tamamlandı. Yaprak altlarında kalan olası larvalara karşı ilaçla mücadeleye devam edilecek.
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