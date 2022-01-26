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Trakya'da 'kuru soğuk' yaşamı zorlaştırıyor

Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Trakya'da 'kuru soğuk' yaşamı zorlaştırıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da geçen hafta kısa süreli kar geçişlerinin ardından daha da soğuyan hava, Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgasıyla özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu hal alıyor.

Hava sıcaklığı gece sıfırında altında 10 dereceye düşen Edirne'de "kuru soğuk" yayaların ilerlemesini güçleştiriyor.

Nemle birlikte soğuğun ölçülenden daha fazla hissedildiği kentte su birikintileri, süs havuzları ve nehirlerin bazı kısımları dondu.

Kent sakinlerinden Kadir Yıldırım, AA muhabirine, soğuk havadan korunmak için kat kat giyindiklerini anlattı.

Edirne'nin ayazının meşhur olduğunu belirten Yıldırım, "Bugünlerde donuyoruz. Çok soğuk. Ben başka şehirlerde eksi 30 dereceleri gördüm ama bu kadar üşümüyordum." dedi.

Osman Kalkan ise havanın sabah saatlerinde çok daha soğuk olduğunu ve korunmak için kalın kıyafetler giydiğini ifade etti.

Yardımı kabul etmedi
Soğuk havada Saraçlar Caddesi'ndeki bankta battaniye ile yatan kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kadına devletin kendisini otelde misafir edebileceğini söyledi.

Vatandaşlar da havanın soğuk olduğunu ve üşüyeceğini iletti ancak polisin ve çevredekilerin ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Dışarıda yaşamak istediğini belirten kadın, bölgeden uzaklaştı.

Sokakta yaşayan kişi otele yerleştirildi
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Kırklareli'nde sokakta yaşayan kişi, Valilik tarafından otele yerleştirildi.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte süs havuzları buz tuttu. Bazı vatandaşlar, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bıraktı.

Kentte yaşayan Fikret Gürpınar, son günlerde çok üşüdüklerini, soğukta yürürken bile zorlandıklarını dile getirdi.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ
Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da belediye ekipleri buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu.

Ayakkabı boyacıları da tenekede ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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