Trakya'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

Trakya'da ramazan öncesi kasap, fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri ile restoranlarda denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda işletmelerindeki üretim ve satış alanlarını kontrol etti.

İş yerlerinin hijyen koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını da denetleyen ekipler, et ürünlerinin etkilet ve içeriklerini inceledi.

Ekipler, soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin saklama koşullarına da baktı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının "tarladan sofraya" sloganıyla gıda denetimleri yaptığını söyledi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için ramazan ayı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Denetimlerde, personelin çalışma ortamına kadar kontrol ediyoruz. Ürünlerin ne koşullarda üretildiği, belirlenen kriterlere uygunluğu, satış alanları ve ürünlerin saklama koşullarına bakıyoruz. Doğrudan ya da dolaylı olarak üretimle ilgilisi olan işletmeleri denetliyoruz. Kontrollerde şu ana kadar hiçbir olumsuzluğa rastlamadık."

Edirne ve Tekirdağ'da da ekiplerce kasap, fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri ile restoranlarda denetimler devam ediyor.