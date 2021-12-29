Trakya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Trakya'da sağanak Edirne'nin Uzunköprü ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

Yağış nedeniyle Uzunköprü'nün Kırkkavak köyü yolunu su bastı. Su birikintisinin yükselmesi nedeniyle köy yolu trafiğe kapatıldı.

Kent merkezinde de bazı yollar önlem amacıyla kapatıldı.

Sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki bazı işyerlerini ve tarım arazilerini de su bastı.

İş yerini su basan Ahmet Sazlıdere, AA muhabirine, sağanak nedeniyle zarara uğradıklarını, sanayi esnafının zor durumda olduğunu söyledi.

Sanayide çalışan Güray Yamak ise su birikintilerinde kalan araçları kurtardıklarını belirterek, "Dükkanlar su içinde kaldı, makinalar bozuldu. Çok zor durumdayız." dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dere taştı

İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ilçeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Canalp, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Özlem Becan iş makinasıyla tahliye edilen insanların bulunduğu alana gitti.

Canalp, AA muhabirine tüm kamu kurumlarının bölgede hazır vaziyette olduklarını söyledi.

Kırklareli'nde birçok ev ve iş yerini su bastı

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Çürtlen Deresi taştı.

Belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla vatandaşları evlerinden tahliye etti. Evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlara ekipler gıda yardımında bulundu.

Alt katlarda yaşayan vatandaşlar üst kattaki komşularına çıktı. Derenin taştığı bölgede bulunan bazı vatandaşlar da balkonlarına çıkarak ekiplerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Aydın Yavaş, gazetecilere, derenin taşması sonucu evine gidemediğini söyledi.

Ulaşımın iş makineleri yardımı ile sağlanabildiğini anlatan Yavaş, derenin çekilmesi ile evlerine gideceklerini kaydetti.

AFAD: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgede Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.

Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 48 hanenin güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi.