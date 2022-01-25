Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Trakya'dan İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmiyor.

Edirne otoban gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri İstanbul'a gidişe müsaade edilmediği yönünde polis ve jandarma ekiplerince bilgilendiriliyor.

Tırlar, tır parklarına yönlendiriliyor, İstanbul yönüne gidecek araçlar çevriliyor.

İstanbul'a gitmek üzere Edirne Otogarı'na gelen yolcular da otogarda beklemeyi sürdürüyor.

Otogarda oluşturulan masada vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Otogarda bekleyen yolculardan Serkan Kadiroğlu, AA muhabirine, memleketi Kastamonu'ya gitmek için dünden beri beklediğini söyledi.

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle otobüslerin hareket etmediğini belirten Kadiroğlu, "Önce İstanbul'a oradan da Kastamonu'ya gidecektim ancak gidemiyoruz. Bugün de aynı şekilde kaldık mağduruz." diye konuştu.

Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan da otogarda tüm önlemlerin alındığını, vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade etti.

İstanbul'da kar yağışının devam ettiğini dile getiren Altunhan, "Yollar kapalı 'otobüsler kesinlikle otogarlardan çıkmasın.' denildi. Dünden beri teyakkuz halindeyiz. Yolcularımıza katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ-Çorlu otoban gişeler, Gümüşyaka ve Çerkezköy ilçesi Tepebaşı mevkilerinde trafik ekipleri İstanbul istikametine giden sürücüleri durduruyor. Ekipler, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a gidişlere izin verilmeyeceğini aktararak, sürücülerin dönmeleri istiyor.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde 133, Çorlu ilçesinde de 4 kişinin KYK yurtlarında misafir edildiği, ihtiyaç olması halinde vatandaşların misafir edilmeye devam edileceği bildirildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de polis ve jandarma ekipleri İstanbul yönüne araç geçişine izin vermiyor.

Ekipler, 8 bölgede oluşturduğu denetim noktasında araç sürücülerini bilgilendiriyor.

Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde çok sayıda tır ile otomobil dinlenme tesislerinde bekliyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay ekipleri, bölgede bekleyenlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

Kırklareli'nden İstanbul'a ulaşımın sağlandığı yollarda bekleme noktaları oluşturuldu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Kırklareli'nden İstanbul'a ulaşımın sağlandığı yollarda bekleme noktaları oluşturulduğunu bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle tüm kurumların eşgüdüm içerisinde 7 gün 24 esasına göre çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kar lastiği denetimlerinin sürdüğünü ifade eden Bilgin, İstanbul'a ulaşımın sağlandığı tüm noktalarda bekleme noktaları oluşturulduğunu kaydetti.

AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, Kızılay, UMKE ve tüm yol kurtarma ekiplerinin teyakkuz halinde görevlerini yerine getirdiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Yolda kalan misafirlerimize, ekiplerimiz tarafından acil müdahale aracında hazırlanan sıcak içecek, yiyecek ikramı ile soğuk havadan etkilenmemeleri için battaniye dağıtımları gerçekleştiriliyor. Yola devam edemeyen ve barınma ihtiyacı talebinde bulunan ailelerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK'da misafir ediliyor. Sokaktaki can dostlarımız için de beslenme ve tedavi başta olmak üzere tüm önlemler alındı. Acil müdahale ihtiyacı olan sokak hayvanları için HAYDİ uygulaması ve 112 Acil Çağrı numarası üzerinden bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımızın hizmetinde."