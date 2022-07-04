Trezeguet'in Trabzonspor'a maliyeti belli oldu!

Trabzonspor, Aston Villa'dan Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-Mavililer, Aston Villa ile Trezeguet'yi transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4.000.000.-EUR, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir. Aston Villa Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Başakşehir ve Kasımpaşa dönemi

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması giyen Mısırlı futbolcu, 2019 yılında 10 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'in kadrosuna katılan Trezeguet gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.