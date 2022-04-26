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TRT ekranlarında, Kadir Gecesi'ne özel yayın yapılacak

TRT'de, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "Bin aydan daha hayırlı bir gece" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne özel hazırlanan programlar yayınlanacak.
TRT ekranlarında, Kadir Gecesi'ne özel yayın yapılacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", büyük finaliyle yarın 20.40'ta izleyiciyle buluşacak. Tekirdağ Saffet Konmaz Camii'nden gerçekleştirilecek "Kadir Gecesi Özel" yayını da yarın 22.40'ta TRT 1 ile TRT Radyo 1'de canlı sunulacak.

"Miraciyye Saklı Miras" TRT 2'de izleyiciyle buluşacak
Bestekar Nayi Osman Dede'nin kaleme aldığı ve bestelediği "Miraciyye"nin saklı bestesinin peşine düşen Raci'nin hikayesini anlatan "Miraciyye Saklı Miras" filmi, yarın 22.00'de TRT 2 ekranında olacak.

TRT Müzik'te, şef İhsan Özer yönetimindeki İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun, tasavvuf müziğinin nadide eserlerine, eşsiz ilahilere ve Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer vereceği "Kadir Gecesi Özel" konser programı, 22.00'de başlayacak.

Mehmet Kemiksiz'in hazırlayıp sunduğu "Enderun Nağmeler", Kadir Gecesi özel içeriği ile 28 Nisan Perşembe saat 3.30'da TRT Avaz'da yayınlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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