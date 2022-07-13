TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 6'ncı yılında, TRT kanalları ve radyolarında özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarının destanları bir kez daha anılacak.