  • BIST 2.719,94
  • Altın 1034.072
  • Dolar 17.9678
  • Euro 18.3806
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan vefat etti

TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan, 77 yaşında hayatını kaybetti.
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan vefat etti

İki yıldır beyin kanamasıyla mücadele eden Advan, iki gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak kalp yetmezliği sebebiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sanatçı, 1945'te Viranşehir'de dünyaya geldi. Diyarbakır Maarif Kolejini 1963'te bitiren Advan, 1970'te Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde İngiliz Filolojisi'nden mezun oldu.

Advan, Erzurum'da öğrenci olduğu 1969'da TRT Erzurum Radyosuna başladı. Ardından TRT Ankara Radyosu ve TRT Ankara Televizyonunda görev yaptı.

Usta sunucu, 1972'de Londra'ya giderek 1973'e kadar TRT Londra ile BBC Radyo Türkçe Yayın Bölümü'nde çalıştı. Ankara'da askerlik görevini tamamlayan Advan, Ankara TRT Haber Merkezinde radyo ve televizyon haber spikeri olarak görev aldı.

Adnan Advan,1977-1979'da ABD'de Voice of America'nın Dış Yayınlar Türkçe Bölümü ile TRT Washington'da çalıştı, 1979'dan 1988'e kadar ise TRT İstanbul'da radyo ve televizyon haber spikerliği yaptı.

TRT İstanbul'da haber müdür yardımcılığı da yapan Advan, Kanal 6, Kanal 9 ve Ajans 1'de çalıştı.

Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak yer alan Advan, "Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşma", "Radyo TV haberciliği", "Röportaj teknikleri", "Diksiyon ve hitabet" ile "Diksiyon ve vücut dili" dersleri verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altun: Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir05 Ağustos 2022 Cuma 09:44
  • NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı05 Ağustos 2022 Cuma 09:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı05 Ağustos 2022 Cuma 09:42
  • Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi05 Ağustos 2022 Cuma 09:42
  • Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı05 Ağustos 2022 Cuma 09:41
  • Bakan Kurum: Her İstanbulluya en az 1 metrekare yeşil alan demiştik. Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz05 Ağustos 2022 Cuma 09:40
  • Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor05 Ağustos 2022 Cuma 09:40
  • Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri05 Ağustos 2022 Cuma 09:39
  • Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor05 Ağustos 2022 Cuma 09:37
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 işçi alacak05 Ağustos 2022 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti