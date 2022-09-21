TSE sözleşmeli personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) idari hizmet sözleşmeli personel alımı yapacak.
TSE sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı.
Başvurular 28 Eylül’de başlıyor. Son başvuru tarihi ise 12.10.2022 olarak bildirildi.
Alımlar başvuranlar arasında yapılacak sözlü sınavla gerçekleşecek.
TSE personel alım ilanı ve şartları detayları için TIKLAYIN.
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