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TSK hukuk sınıfı subay alacak. Hukuk sınıfı subaylığa kimler başvurabilir?

TSK hukuk sınıfı subay alımı yapacak. TSK’nın 2022 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayınlandı. Hukuk sınıfı subaylık için son başvuru tarihi 14 Kasım 2022. Peki hukuk sınıfı subaylığa kimler başvurabilir?
TSK hukuk sınıfı subay alacak. Hukuk sınıfı subaylığa kimler başvurabilir?

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla hukuk mezunu subay alımı yapacak. 

TSK’nın 2022 Yılı Hukuk Sınıfı İç ve Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayınlandı. 

Hukuk sınıfı subaylık için son başvuru tarihi 14 Kasım 2022. 

Sınav yeri ise MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı. 

Peki hukuk sınıfı subaylığa kimler başvurabilir?

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Kuvvet/Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

Seçim Aşaması Faaliyetlerine Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Aday Başarı Sıralamalarının Belirlenmesi ve Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır?

Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

Fiziki Yeterlilik Test Standartları neler?

Tüm bu soruların cevapları için TIKLAYIN.  

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