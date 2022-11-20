TSK'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait hedefleri vurdu.

Türkiye'nin terörle mücadelesi, sınır ötesinde de kararlılıkla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri ateş altına aldı.

Karadan da topçu desteği verildi

Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

MSB: "Hesap zamanı"

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.



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