  • BIST 2.515,47
  • Altın 1026.409
  • Dolar 17.3266
  • Euro 18.231
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 30 °C
»

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' Bursa'da yetiştiriliyor

Mehmetçiğin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan köpekler, özellikle son dönemlerde mağara ve tünellerde saklanan teröristlerin tespit edilmesinde aktif rol oynuyor.
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' Bursa'da yetiştiriliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri, Bursa'da zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Gemlik ilçesinde bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasındaki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 7 farklı branşta köpek yetiştiriliyor.

Keşif köpeği branşında eğitimlerine henüz 3 aylıkken başlanan köpekler, özel olarak hazırlanan parkurlarda 18 aylık zorlu bir sürece tabi tutuluyor.

Eğiticisinin kontrolünde olan keşif köpeklerine uzmanlarca detaylı olarak itaat eğitimi veriliyor.

Atletik yapıları, güç, cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri, operasyonlarda karşılaşılabilecek zorlu engelleri aşmak için özen ve özveriyle eğitiliyor.

Mehmetçiğin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan köpekler, özellikle son dönemlerde icra edilen mağara ve tünel operasyonlarında saklanan teröristlerin tespit edilmesinde aktif rol oynuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'den 20 maddelik bedelli askerlik kanun teklifi20 Haziran 2022 Pazartesi 13:20
  • MSB duyurdu: Yunan ve Suriye sınırında 24 kişi yakalandı!20 Haziran 2022 Pazartesi 13:15
  • Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı20 Haziran 2022 Pazartesi 12:32
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi20 Haziran 2022 Pazartesi 12:31
  • Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti davasının on üçüncü duruşması görülüyor20 Haziran 2022 Pazartesi 12:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mülteci çağrısı: Cesaret edip sorunla yüzleşin20 Haziran 2022 Pazartesi 10:40
  • Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi20 Haziran 2022 Pazartesi 10:06
  • Muhalifler arasında Türkiye arabuluculuğunda ateşkes imzalandı20 Haziran 2022 Pazartesi 10:00
  • İstanbul'da E-5'i kilitleyen kaza!20 Haziran 2022 Pazartesi 10:00
  • Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti