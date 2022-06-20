TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' Bursa'da yetiştiriliyor

Mehmetçiğin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan köpekler, özellikle son dönemlerde mağara ve tünellerde saklanan teröristlerin tespit edilmesinde aktif rol oynuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri, Bursa'da zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Gemlik ilçesinde bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasındaki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 7 farklı branşta köpek yetiştiriliyor.

Keşif köpeği branşında eğitimlerine henüz 3 aylıkken başlanan köpekler, özel olarak hazırlanan parkurlarda 18 aylık zorlu bir sürece tabi tutuluyor.

Eğiticisinin kontrolünde olan keşif köpeklerine uzmanlarca detaylı olarak itaat eğitimi veriliyor.

Atletik yapıları, güç, cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri, operasyonlarda karşılaşılabilecek zorlu engelleri aşmak için özen ve özveriyle eğitiliyor.

Mehmetçiğin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan köpekler, özellikle son dönemlerde icra edilen mağara ve tünel operasyonlarında saklanan teröristlerin tespit edilmesinde aktif rol oynuyor.