TSK'nın PKK'ya başlattığı operasyon, Türkiye karşıtlarını rahatsız etti

TSK'nın Suriye ve Irak'ta terör örgütü mevzilerini ateş altına aldığı Kış Kartalı Harekatı, Irak'taki İran yanlısı Asayib Ehlilhak hareketini rahatsız etti. Hareketin lideri Kays Havalı "Direnişçiler Türk işgaline karşı yanıt verecek" dedi.

Türkiye, bölücü ve eli kanlı örgüt PKK'ya karşı başlattığı Kış Kartalı Harekatı kapsamında terör mevzilerini yerle bir etti. Harekat çerçevesinde Irak ve Suriye'deki terör yuvaları savaş uçaklarıyla bombalanırken Türkiye'nin milli güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı tüm dünyaya bir kez daha ilan edildi.

İRAN YANLISI GRUPTAN TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMA

TSK’nın Irak ve Suriye’de PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği operasyona Irak’ta İrana yakınlığı ile bilinen Asayib Ehlilhak Hareketi'nden tepki geldi.

Hareketin lideri Kays Havalı düzenlenen operasyona karşı, Türkiye'ye karşı harekete geçme mesajı vererek şunları söyledi:

PKK YANLILARINDAN AVRUPA'DA EYLEM

TSK'nın, hedefi 12'den vurduğu operasyona terör sevicilerini rahatsız etti. Irak'taki Şii oluşum gibi bir tepki de Danimarka'dan geldi.