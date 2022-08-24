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TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi
TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi
Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı sınır karakolunda kurulu sistem, terör, düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde etkin rol oynuyor.
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:54
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.