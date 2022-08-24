  • BIST 3.127,89
  • Altın 1019.878
  • Dolar 18.1437
  • Euro 18.0428
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 30 °C
» »

TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi

TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi
Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı sınır karakolunda kurulu sistem, terör, düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde etkin rol oynuyor.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi
TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi
Ankara'da doğal yaşam
Ankara'da doğal yaşam
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Son Eklenen Videolar
Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında objektifleriyle görev yaptılar
Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında objektifleriyle görev yaptılar
FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı
FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
Ukrayna'nın Marganets şehrine düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla kişi öldü
Ukrayna'nın Marganets şehrine düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla kişi öldü
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti