  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

TSK'nın Suriye ve Irak'ta vurduğu terör hedefleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Irak'ın kuzeyinde vurduğu terör hedeflerine dair ayrıntılar..
TSK'nın Suriye ve Irak'ta vurduğu terör hedefleri

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesi sürüyor.

Terörü bölgeden temizlemekte kararlı Türk ordusu, teröristlerin yuvalandığı bölgelere bir darbe daha vurdu.

Suriye'de ABD'nin silah ve mühimmat desteğinin de verildiği terörist mevzileri dahil, Irak'ın kuzeyinde belirlenen hedefler tek tek imha edildi.

Suriye ve Irak'ta vurulan bölgeler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ağırlıklı icra ettiği, karadanda topçu desteğinin verildiği operasyonda,

Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri ateş altına alındı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı19 Kasım 2022 Cumartesi 10:15
  • İçişleri Bakanı Soylu: 14 eve baskın düzenledik19 Kasım 2022 Cumartesi 10:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü19 Kasım 2022 Cumartesi 10:12
  • ABD'den bölgedeki müttefiklerine 'uyarı' gibi iddia: Türkiye operasyon başlatacak19 Kasım 2022 Cumartesi 10:07
  • İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem19 Kasım 2022 Cumartesi 09:00
  • Manisa'da 2 bin 384 tarihi eser ele geçirildi18 Kasım 2022 Cuma 15:25
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.18 Kasım 2022 Cuma 14:46
  • Bakan Soylu açıkladı: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi18 Kasım 2022 Cuma 14:10
  • Terörist kadının Taksim'e gelişi ve saldırı öncesi alışverişi kamerada18 Kasım 2022 Cuma 13:52
  • Van'da 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı18 Kasım 2022 Cuma 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti