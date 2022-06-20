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Tuba Ersöz Ünver, Türkiye’nin ilk başörtülü il başsavcısı oldu!

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Bu kararname ile ilk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Tuba Ersöz Ünver, Türkiye’nin ilk başörtülü il başsavcısı oldu!

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

HSK 1'inci Dairesince yaz kararnamesine son şekli verildi. Toplantı Halil Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

5 bin 75'i adli yargı, 351'i ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

GÜMÜŞHANE'YE BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI

Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başörtülü başsavcısı olan Tuba Ersöz Ünver, yeni kararnameyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanarak, Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı oldu.

TUBA ERSÖZ ÜNVER KİMDİR?

Tuba Ersöz 1989'da Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı'dır. Şimdilerde 33 yaşındadır. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından Bakırköy'e ve Elazığ'a (2015-2016) adli yargı hakimi olarak atandı. 2017'de Şanlıurfa’ya bağlı Halfeti'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2018'de, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı yapmaya başladı. Nazilli Ağır Ceza’da görev yaptığı sırada, HSK tarafından yayınlanan son kararnameyle Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Ersöz, bu görevi ile Türkiye'deki ilk başörtülü Başsavcı olarak adını tarihe yazdırdı. 

KADIN İL BAŞSAVCISI SAYISI 2'YE ÇIKTI

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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