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TÜBİTAK 34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 34 personel istihdam edecek.
TÜBİTAK 34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacak.

Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.

Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak.

Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

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