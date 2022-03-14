TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.
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