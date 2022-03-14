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TÜBİTAK Uzay’a proje personeli alınacak

TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Tübitak Uzay’a 76 proje personeli alınacak.
TÜBİTAK Uzay’a proje personeli alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Tübitak Uzay’a 76 proje personeli alınacak. 

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Tübitak’ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinde yer alıyor. 

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com

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