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TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' geliştirme yarışması

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde TEKNOFEST kapsamında 'Hyperloop Geliştirme Yarışması' düzenleniyor. Test ve kontrollerden geçen araçlar, yarın vakumlanmış tünelden geçme yarışmasına katılacak.
TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' geliştirme yarışması

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), ‘hyperloop’ teknolojisi alanında üniversiteli öğrencilerin teşvik edilmesi ve kendilerini de geliştirmeleri adına TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa ‘Hyperloop Geliştirme Yarışması’ düzenleniyor. ‘Beşinci nesil ulaşım modu’ olarak tanımlanan hyperloop teknolojisi kapsamındaki yarışmada tasarlanan araçlar, vakumlu tünelden raya temas etmeden 120 kilometre üstüne çıkmaya çalışacak. Test ve kontrollerden geçen araçlar, yarın vakumlanmış tünelden geçme yarışmasında yer alacak. 

TEKNİK KONTROLLERDEN GEÇİRİLİYOR

TÜBİTAK öncülüğünde, TCDD'nin ve diğer paydaşların destekleriyle düzenlenen ‘Hyperloop Geliştirme Yarışması’na 55 üniversiteden öğrencilerin kurduğu 57 takım başvurdu. 16 takımdan yaklaşık 250 yarışmacının yer aldığı yarışmanın final etabı start aldı. Takımların gelişme raporu, teknik tasarım raporu, yarış öncesi kontrol listesi, uzaktan kontrol ve kapsül hareketi başlıklarından aldıkları puanlar değerlendirilerek, araçlar yarın yarışmaya katılabilecek.

‘ÖDÜLÜMÜZ AVRUPA'DAKİ YARIŞLAR’

TÜBİTAK Enstitü Müdür Yardımcısı Tolgahan Kaya, yarışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"38 üniversitenin kurmuş olduğu 16 takım yarışmak için buradalar. Tünele girip en yüksek hıza çıkmaya çalışacaklar. Bu teknolojiden bahsedecek olursak. Araçların tekerlekleri yere sürtünüyor ve rüzgar direncini yenmeye çalışıyorlar. Biz ise vakumlanmış bir tünelde araçların kendilerini yükselterek ve yüksek hızlara ulaşması sağlanıyor. Bu teknoloji dünyada yeni çalışılan bir konu ve halen ticari bir ürün yok. Biz de Türkiye olarak dahil olmak istedik. Avrupa'daki en yetkin altyapıyı kurmuş olduk. 16 takımdan 13 tanesi araç yapmayı başardı. Bugün teknik kontrollerde mıknatıs kullanarak kendini yükseltebilen bir araç başarıyla testten geçti. Tünel içerisinde 120 kilometre saate ulaşabilme imkanı var. Bunu yapabilen takımı Avrupa’daki düzenlenecek yarışlara götüreceğimizin ödülünü veriyoruz." 

'KONTROLÜ BAŞARIYLA GEÇEN TAKIMLAR YARIŞMAYA KATILACAK’

Başuzman Araştırmacı Orhan Kütük ise "Üniversitelilerin yapmış olduğu araçlar tünel güvenliği ve insan sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde birtakım kontroller yapıyoruz. Araçların ağırlıklarını kontrol ediyoruz altyapıya zarar vermemesi için. Tünele sığabilmeleri için ölçülerini kontrol ediyoruz. Daha sonra tünel içi ile haberleşebilmesi için haberleşme kontrolü, frenler ve tünel içi navigasyon sistemlerini kontrol ediyoruz. Kontrolü başarıyla geçen takımlar etiket alarak yarışmaya katılma hakkı kazanıyorlar" diye konuştu.

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