TÜÇA araç kiralama hizmeti alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı araç kiralama hizmeti alacak.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı araç kiralama hizmeti alınacak. 3’ü şoförlü 3’ü şoförsüz toplamda 6 araç kiralamak için ihale açan Türkiye Çevre Ajansı ihaleyi açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale Sahibi: Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı

İhale Tarihi: 04.01.2023

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