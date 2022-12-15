TÜÇA araç kiralama hizmeti alacak

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı araç kiralama hizmeti alınacak. 3’ü şoförlü 3’ü şoförsüz toplamda 6 araç kiralamak için ihale açan Türkiye Çevre Ajansı ihaleyi açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhale Sahibi: Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı
İhale Tarihi: 04.01.2023
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