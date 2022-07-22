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TÜGVA "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapıldı

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Bu sene de Türkiye'nin 81 ilinde, yaklaşık 120 bin öğrencimizle yaz okullarımız şu anda aktif olarak devam ediyor." dedi.
TÜGVA "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İstanbul'daki "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı.

İstanbul'un 39 ilçesindeki 192 ortaokuldan yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı buluşma, Ayasofya-i Kebir Camisi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Ayasofya Buluşması"nın bu yıl ikinci kez düzenlendiğini söyledi.

Vakıf tarafından yaklaşık 7 yıldır yaz okulları düzenlendiğini belirten Eminoğlu, "Bu sene de Türkiye'nin 81 ilinde, yaklaşık 120 bin öğrencimizle yaz okullarımız şu anda aktif olarak devam ediyor. Bu sayımızın dörtte biri İstanbul'da devam ediyor. Yaz okullarımızda öğrencilerimize sabah 09.00'dan 12.00'ye kadar temel değerler eğitimleri, ahlak maneviyat eğitimleri, 15.00'e kadar da sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle beraber onların fiziksel, psikolojik gelişimlerine katkı sağlama gayreti içerisindeyiz." dedi.

Buluşmanın anlamlı olduğunu dile getiren Eminoğlu, "İki yıl önce açılmıştı. Bu sene de ikinci Ayasofya Gençlik Buluşması'nı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5 bin kişi şu anda camii şerifin içerisinde. Hepsi ortaokullu çocuklarımız. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci sınıfta olan kardeşlerimiz. O yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.

Bu caminin ibadete açılma sürecine değinen Eminoğlu, "Ayasofya'nın açılması ülkemiz için de büyük bir kırılımdı. İnşallah bu nesil, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ayasofya'nın açılışında ifade ettiği gibi Ayasofya'nın dirilişinin başta Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğüne kavuşmasının habercisi olacağı gibi bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların da tekrar uyanışına, tekrar dirilişine inşallah vesile olacaktır. Biz bu nöbeti inşallah kıyamete kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Bu sene ilk defa geliyorum"
Yaz okulunda eğitim gören altıncı sınıf öğrencisi Alper Kahraman, okulun eğlenceli geçtiğini belirtti.

Kahraman, arkadaşlarıyla oyun oynayıp spor yaptığını kaydederek, "Arkadaşlarımla vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Etkinlik yaptık, uçurtma yaptık. Oyunlar oynadık. Kur'an'ımıza çalışıyoruz. Beden dersimizi yapıyoruz. Çok mutluyum. Bu sene ilk defa geliyorum." ifadelerini kullandı.

Sekizinci sınıf öğrencisi Halil Furkan Durmaz, derslerin eğlenceli geçtiğini, 17 Haziran'da başlayan okulun 5 Ağustos'ta biteceğini dile getirdi.

Yaz okulunda eğitim alan ortaokul öğrencisi Selim Efe Cavlanlar, aldığı eğitimlerden mutlu olduğunu ve teneffüslerde arkadaşlarıyla oyun oynadığını söyledi.

Keyifli olduğunu belirten Elifnaz Kaya, arkadaşlarıyla grupça oyunlar oynadıklarını ifade etti.

"Peygamberimizin hayatıyla ilgili etkinlikler yaptık"
Öğrenci Emel Eroğlu da yaz okulunda birçok etkinlik yaptıklarını anlatarak, "Çok güzel geçti. Peygamberimizin hayatıyla ilgili etkinlikler yaptık. Çok mutluydum. Arkadaşlarımla spor salonunda parkurlar yaptık. Basketbol, voleybol yarışları yaptık. Bunlar çok eğlenceliydi bana göre." diye konuştu.

Program sonunda katılımcılar, öğrenciler ve öğretmenleri öğle namazını kıldı.

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