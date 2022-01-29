  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.11377
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -17 °C
»

TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı.
TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınarak, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na görev değişimiyle Erhan Çetinkaya atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır."

Öte yandan TÜİK'de açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine de Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu

2004‑2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri’nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı. Daha sonra ABD’de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business’tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK’daki görevine döndü.

2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. İsviçre’de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atandı.

29 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkanı olarak atandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi: Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ29 Ocak 2022 Cumartesi 09:27
  • Bakan Dönmez: Sanayi tesislerine elektrik kısıtlaması sona erecek29 Ocak 2022 Cumartesi 09:00
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Ocak 2022 Cumartesi 09:00
  • Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti28 Ocak 2022 Cuma 16:38
  • AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Karadeniz doğal gazı 2023'te kullanıma girecek28 Ocak 2022 Cuma 16:14
  • Fransız dergiden Türkiye'ye özel dosya: Tüm yönleriyle genişleme28 Ocak 2022 Cuma 15:45
  • Bilecik’te rüşvet olayının ardından CHP’de istifa silsilesi28 Ocak 2022 Cuma 15:40
  • Fransız dergiden Türkiye özel dosyası28 Ocak 2022 Cuma 15:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi'nin açılışını yaptı28 Ocak 2022 Cuma 15:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülhane Camisi'nin açılış töreninde konuştu: Muhteşem bir mescid28 Ocak 2022 Cuma 15:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti