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TÜİK Ekim ayı tavuk eti ve inek sütü verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu ülke genelinde Ekim ayının tavuk eti üretimi ve inek sütü miktarı verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada tavuk üretiminin arttığını, toplanan inek sütü miktarının ise azaldığı belirtildi.
TÜİK Ekim ayı tavuk eti ve inek sütü verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tavuk üretiminin Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 201 bin 2023 tona çıktığını açıkladı. Aynı zamanda tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 artış göstererek 1 milyar 766 milyon 165 bine çıktı. İnek sütü miktarının azaldığı da belirtildi. 

TÜİK Ekim ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerine göre 201 bin 203 ton tavuk üretiminin yapıldığını ve üretimin yıllık bazda yüzde 2,3 arttığını, aylık bazda ise yüzde 4,2 azaldığını ilan etti. 

Ülke genelinde Ekim ayında tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 766 milyon165 bin adet yapıldı. Yapılan üretimin yıllık bazda yüzde 4,5 ve aylık yüzde 2,7 artış yaptığı açıklandı.

111 MİLYON 405 BİN TAVUK KESİLDİ 

Ekim ayında 111 milyon 405 bin adet tavuk kesimi yapıldı. Kesilen tavuk adeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 yükseliş gösterdi.

Verilere göre bu dönemde hindi eti üretiminin, yıllık bazda yüzde 18,8 azalmasıyla 3 bin 828 tona geriledi.
Açıklanan verilere göre Ocak ayı ve Ekim ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 10,7 hindi eti üretimi yüzde 8,5, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,1 ve tavuk eti üretimi yüzde 9,5 artış kaydettiği öğrenildi.

İNEK SÜTÜ MİKTARI EKİM AYINA GÖRE YÜZDE 9,6 AZALDI 

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 9,6 oranında azaldı. İnek sütü miktarı, Ocak ayı ve Ekim ayı döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında azaldı. Ekim ayında içme sütü üretimi yüzde 24,1, tereyağı üretimi yüzde 27,1, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, ayran üretimi yüzde 13,3, yoğurt üretimi yüzde 3,9 azalış gösterdi. Ocak ayı ve Ekim ayı döneminde ayran üretimi yüzde 8,1, yoğurt üretimi yüzde 3,2, ve tereyağı üretimi yüzde 19,1 artış sağlarken içme sütü üretimi yüzde 3,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,1 oranında azaldı.

Önceki aya oranla ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azalarak 725 bin 868 tona ulaştı. İçme sütü üretimi yüzde 15,6 azalış gösterdi ve 104 bin 102 ton oldu.

gazeteilksayfa.com

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