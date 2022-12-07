TÜİK harcama istatistiklerini paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı eğitim ve sağlık harcamalarının 2020 yılına oranla arttığını açıkladı. Bir önceki seneye göre eğitim harcamaları yüzde 27,1 artarken, sağlık harcamaları yüzde 41,6 arttı.

TÜİK’in 2021 yılında Türkiye’de eğitim harcamalarının 2020’ye nazaran artış gösterdiğini açıkladı. Yapılan araştırmalara göre 2021 yılında eğitim alanında yapılan harcamaların 2020 yılına oranla yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL olduğu belirlendi. Aynı zamanda eğitim harcamalarının eğitim düzeyine göre artış gösterdiği belirtilerek yüzde 37,7 ile yükseköğretim ve yüzde 28,3 ile ortaokul olduğu açıklandı.

%72,5'İ DEVLET TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

2021 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 72,5'i devlet finanse etti. Eğitim harcamalarında hane halkının yaptığı harcama ise yüzde 22 oldu. Özel eğitim kurumlarınca harcamaların yüzde 39,5’i yükseköğretime, yüzde 34,4’ü ortaöğretime şeklinde yapıldı. Devlet kurumlarınca yapılan harcamalar ise yüzde 35,6'sını yükseköğretim, yüzde 22,3'ünü ortaöğretim olmak üzere yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMA 15 BİN 500 TL

2020 yılında 12 bin 311 TL iken, 2021 yılında 15 bin 500 TL olan öğrenci başına eğitim harcamalarında, en yüksek harcama yapılan eğitim düzeyi 28 bin 597 TL ile yükseköğretim oldu. 2021 yılı ve 2020 yılları öğrenci başına eğitim harcamalarında en yüksek yüzde 37,7 oranı ile yükseköğretim ve yüzde 31,9 ile ortaokul oldu.

SAĞLIK HARCAMALARI DA ARTTI

2021 yılında sağlık harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL'ye yükseldiği açıklandı. Aynı zamanda özel sektör sağlık harcaması yüzde 42,1’lik artış göstererek 73 milyar 721 milyon TL oldu. Devlet sağlık harcamaları ise yüzde 41,5 artıp 280 milyar 220 milyon TL oldu. Sağlık harcamalarına devlet tarafından ayrılan pay yüzde 79,2 iken özel sektöre ayırılan pay yüzde 20,8 oldu. Sağlık harcamalarının yüzde 49,5’i ile hastaneler yapıldığı açıklandı. Bu harcamaları takiben sırasıyla yüzde 22,8 ile perakende satış, diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI 4 BİN 206 TL

2020 yılında 2 bin 997 TL olan kişi başına sağlık harcaması 2021 yılında yüzde 40,3 artarak 4 bin 206 TL oldu. Hane halkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL'ye oldu. 2021 yılında hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranının yüzde 15,9 olduğu belirtildi.

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