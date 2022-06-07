TÜİK: Kütüphane sayısı yüzde 1,7 arttı

Önceki yılın TÜİK verilerine göre kütüphane sayısı yüzde 1,7 artarak 34 bin 555 olurken, yurt genelinde kütüphane mevcudu; 1 Milli Kütüphane, 1252 halk kütüphanesi, 612 üniversite kütüphanesi, 32 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; kütüphane sayısı 2021 yılında yüzde 1,7 artarak 34 bin 555 oldu. Türkiye genelinde 2021 yılında 1 Milli Kütüphane, 1252 halk kütüphanesi, 612 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcut. Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphane'de yüzde 4,7 artarak 1 milyon 545 bin 352, üniversite kütüphanelerinde yüzde 8,7 artarak 20 milyon 174 bin 856, halk kütüphanelerinde yüzde 5,8 artarak 22 milyon 359 bin 38, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde yüzde 0,4 azalarak 34 milyon 325 bin 612 oldu.

Milli Kütüphane'deki kayıtlı üye sayısı yüzde 8,1 artarak 136 bin 120 oldu. Kitap dışı materyal sayısı yüzde 3,5 artarak 195 bin 568 olurken yararlanan kişi sayısı yüzde 11,1 azalarak 179 bin 726 oldu. Türkiye'de 464'ü devlet ve 148'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 612 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı yüzde 3,9 azalarak 93 milyon 559 bin 479 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 2,3 artarak 3 milyon 641 bin 661 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 3,9 artarak 1 milyon 347 bin 218 oldu.

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 21 artarak 15 milyon 683 bin 134 oldu. Kayıtlı üye sayısı yüzde 10,4 artarak 4 milyon 898 bin 744 olurken ödünç verilen materyal sayısı yüzde 23,9 artarak 7 milyon 478 bin 340 oldu.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 3 bin 88 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 5,9 azalarak 944 bin 422 oldu.