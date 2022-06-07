  • BIST 2.644,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.7374
  • Euro 17.9397
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

TÜİK: Kütüphane sayısı yüzde 1,7 arttı

Önceki yılın TÜİK verilerine göre kütüphane sayısı yüzde 1,7 artarak 34 bin 555 olurken, yurt genelinde kütüphane mevcudu; 1 Milli Kütüphane, 1252 halk kütüphanesi, 612 üniversite kütüphanesi, 32 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi oldu.
TÜİK: Kütüphane sayısı yüzde 1,7 arttı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; kütüphane sayısı 2021 yılında yüzde 1,7 artarak 34 bin 555 oldu. Türkiye genelinde 2021 yılında 1 Milli Kütüphane, 1252 halk kütüphanesi, 612 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcut. Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphane'de yüzde 4,7 artarak 1 milyon 545 bin 352, üniversite kütüphanelerinde yüzde 8,7 artarak 20 milyon 174 bin 856, halk kütüphanelerinde yüzde 5,8 artarak 22 milyon 359 bin 38, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde yüzde 0,4 azalarak 34 milyon 325 bin 612 oldu.

Milli Kütüphane'deki kayıtlı üye sayısı yüzde 8,1 artarak 136 bin 120 oldu. Kitap dışı materyal sayısı yüzde 3,5 artarak 195 bin 568 olurken yararlanan kişi sayısı yüzde 11,1 azalarak 179 bin 726 oldu. Türkiye'de 464'ü devlet ve 148'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 612 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı yüzde 3,9 azalarak 93 milyon 559 bin 479 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 2,3 artarak 3 milyon 641 bin 661 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 3,9 artarak 1 milyon 347 bin 218 oldu.

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 21 artarak 15 milyon 683 bin 134 oldu. Kayıtlı üye sayısı yüzde 10,4 artarak 4 milyon 898 bin 744 olurken ödünç verilen materyal sayısı yüzde 23,9 artarak 7 milyon 478 bin 340 oldu.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 3 bin 88 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 5,9 azalarak 944 bin 422 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek il Ankara oldu25 Mayıs 2022 Çarşamba 01:01
  • Bakan Özer: Yeni öğretim yılı itibarıyla tiyatro ve sahne sanatları alanlarında da eğitim verilmeye başlanacak13 Mayıs 2022 Cuma 15:02
  • ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği ilk e-YÖKDİL'e yaklaşık 5 bin aday girecek13 Mayıs 2022 Cuma 11:39
  • Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor06 Mayıs 2022 Cuma 12:47
  • MEB'in fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı30 Nisan 2022 Cumartesi 10:05
  • Kamuya kurayla atanacak engelliler için başvurular başladı28 Nisan 2022 Perşembe 11:04
  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı24 Nisan 2022 Pazar 12:24
  • EKPSS 95 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak22 Nisan 2022 Cuma 11:17
  • MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak21 Nisan 2022 Perşembe 09:31
  • Bakan Özer açıkladı: Öğrencilere büyük kolaylık, 81 ilde faaliyete başladı18 Nisan 2022 Pazartesi 11:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti