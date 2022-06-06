TÜİK'ten bölge müdürlüklerine yeni atama iddiasına açıklama

TÜİK, ataması yapılan bölge müdürlerinin daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları yerlere asaleten getirildiğini duyurdu. Kurum, yeni bir atama ya da görev yeri değişikliğinin söz konusu olmadığını açıkladı.