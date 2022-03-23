  • BIST 2.185,04
  • Altın 919.512
  • Dolar 14.8228
  • Euro 16.3061
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 72,5 oldu

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 72,5 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 72,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Şubatta 71,2 seviyesinde olan endeks, martta 72,5'ye yükseldi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi şubatta 55,2 iken martta yüzde 1,5 azalarak 54,4 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 68,3 iken martta yüzde 2,3 artışla 69,9'a yükseldi.

Şubat ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 71,7 iken martta yüzde 1,2 artışla 72,6 olarak gerçekleşti.

Geçen 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi şubatta 89,4 iken martta yüzde 4,4 artarak 93,3'e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketici güven endeksi açıklandı23 Mart 2022 Çarşamba 10:23
  • Kömür sahaları güneş panelleriyle donatılarak 6,9 milyon hanenin elektriği karşılanabilir23 Mart 2022 Çarşamba 10:22
  • Borsa güne yükselişle başladı23 Mart 2022 Çarşamba 10:21
  • İşsizlik oranları açıklandı23 Mart 2022 Çarşamba 10:06
  • Brent petrol fiyatları yükseldi, benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!23 Mart 2022 Çarşamba 10:04
  • Dijital Enerji Forumu yarın başlıyor23 Mart 2022 Çarşamba 09:45
  • Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 montaj hattını durdurdu23 Mart 2022 Çarşamba 09:45
  • Doğal gaz yardımı ödemeleri başladı23 Mart 2022 Çarşamba 09:44
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor23 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak23 Mart 2022 Çarşamba 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti