  • BIST 3.261,92
  • Altın 984.816
  • Dolar 18.3096
  • Euro 18.1714
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Tüm gözler Merkez Bankalarına çevrildi

Bu hafta ABD, İngiltere, Çin, Türkiye ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 25 ülkenin merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.
Tüm gözler Merkez Bankalarına çevrildi

Borsa İstanbul, yaşanan sert düşüşün ardından dün kısmen de olsa toparlanırken küresel piyasalarda etkili olan negatif seyir, yeni haftada etkisini sürdürüyor. Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, önceki gün yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puana kadar gerilemişti. Borsa İstanbul'da yaşanan olağandışı hareketler üzerine SPK, borsa yöneticileri ve Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi. SPK'dan toplantı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, düşüşlerde İş Bankası ve Denizbank'ın Mir ödeme sisteminde çekilmesi ve FED'de karar haftası etkili oldu. Küresel piyasalarda, bugün açıklanacak FED toplantısı öncesi tahvil piyasalarından çıkış hızlandı. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97'yle Ekim 2007'den, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,51'le Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Şahin FED beklentileri ve resesyon endişeleri ile küresel çapta dolar talebi de gücünü korudu. Dolar endeksi dün 110,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seviyelere çıkmasının ardından 109,7'de dengelendi. Dolar endeksindeki yükselişle altının ons fiyatı dün 1.660 doların altını görürken, Brent petrolün varil fiyatı 87,6 dolarla 11 günün en düşük seviyesine kadar geriledi. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, FED'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 18 düzeyinde bulunuyor. 100 puanlık bir artış durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgası gelebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrolün varil fiyatı 89 doların altına düştü19 Eylül 2022 Pazartesi 16:30
  • Brent petrolün varil fiyatı 91,31 dolar19 Eylül 2022 Pazartesi 10:53
  • Almanya savunma bütçesine GSYH'nin yüzde 2'sini ayıracak17 Eylül 2022 Cumartesi 16:37
  • İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik17 Eylül 2022 Cumartesi 15:33
  • Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 225 milyar dolara ulaştı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:27
  • EPDK, 2023'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi17 Eylül 2022 Cumartesi 11:32
  • Kalkınma ajansları denetim mevzuatı güncellendi17 Eylül 2022 Cumartesi 10:31
  • Motorine 2 lira 25 kuruş indirim16 Eylül 2022 Cuma 23:48
  • Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor16 Eylül 2022 Cuma 12:44
  • Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş: Merkez Bankası yeni anketi açıkladı16 Eylül 2022 Cuma 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti