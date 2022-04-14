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Tüm gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı açıklanıyor

Merkez Bankası 2022 yılının 4. faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlarca vatandaş Merkez'den çıkacak faiz kararına odaklanırken yapılan anketlere göre, faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor.
Tüm gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

2022'DE SABİT TUTULMUŞTU

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının 4. faiz kararını ise bugün saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin ortalaması da yüzde 14 oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu. Yıl sonu tahminini paylaşan 16 kurumun ortalama beklentisi faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü de nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

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