  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Tüm Türkiye saat 18.57'ye kilitlendi! İşte tatbikatla ilgili tüm merak edilenlere cevaplar

Tüm Türkiye bugün saat 18.57'de yapılacak olan deprem tatbikatını merak etmeye başladı. Ülke genelinde organize edilen tatbikat saatinde herkese SMS gidecek. Ayrıca televizyon, radyo ve cami hoparlörlerinden de duyurular yapılacak.
Tüm Türkiye saat 18.57'ye kilitlendi! İşte tatbikatla ilgili tüm merak edilenlere cevaplar

Türkiye bugün saat 18.57'de yapılacak deprem tatbikatına kilitlendi. Düzce'de 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde gerçekleşecek tatbikatın saatinde herkese SMS gidecek.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda “çök kapan tutun” hareketinin yapılması gerektiğini söyledi.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök, kapan, tutun” sloganıyla tatbikat yapılacak. AFAD koordinasyonundaki tatbikat, 81 il ve KKTC’de eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Televizyon ve radyolardan tatbikat yapıldığına dair bilgilendirme anonsları geçilecek. Çalan alarmlardan sonra herkes bulunduğu yerde, çöküp kafalarını kapatarak tutunacak.

SAĞLAM VE GÜVENİLİR ALANDA "ÇÖK, KAPAN, TUTUN" HAREKETİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, bugün yapılacak tatbikata ilişkin bilgi paylaştı. Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda “çök kapan tutun” hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz.

SMS VE DUYURULAR

Haber Alma ve Yayma (HAY) sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokak ortasında dövülen kadın yaralandı11 Kasım 2022 Cuma 16:32
  • Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu11 Kasım 2022 Cuma 16:27
  • Önce Pitbull sonra sokak köpeği saldırdı; kuduz aşısı yapıldı11 Kasım 2022 Cuma 14:36
  • Tonga’da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı11 Kasım 2022 Cuma 14:25
  • Nevşehir'de 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen boğa heykeli ele geçirildi11 Kasım 2022 Cuma 14:24
  • Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı11 Kasım 2022 Cuma 14:22
  • Evinde yaralı bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti11 Kasım 2022 Cuma 14:19
  • Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11 Kasım 2022 Cuma 11:10
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı11 Kasım 2022 Cuma 11:06
  • 'Yol verme' kavgasında öldürülen motokurye Samet'in yakınlarından, adli kontrol tepkisi10 Kasım 2022 Perşembe 22:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti