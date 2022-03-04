Tüm Türkiye'de deprem ve yangın tatbikatı başladı

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Deprem Haftası kapsamında Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesinde deprem ve yangın tatbikatı yaptı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Deprem Haftası kapsamında Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesinde deprem ve yangın tatbikatı yaptı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği; her türlü afete karşı toplumsal hazırlığın önemini vurgulamak ve bilinçlendirme çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu lisesinde 306 öğrenci ve 34 öğretmeme deprem ve yangın olaylarına karşı teorik ve uygulamalı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

"DEVAM EDECEK"

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, kurumlara deprem ve yangın eğitimlerinin belli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Son olarak; lise öğrencileri ile öğretmenlere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası neler yapılması gerektiği, tahliye ve toplanma bölgesinin önemi, 112 Acil Çağrı Merkezine verilen ihbarlarda dikkat edilmesi gerekenler ve portatif yangın söndürme cihazı teori ve uygulamalı olarak eğitimler verildi” diye konuştu.