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Tümülüslerde kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tümülüslerde kaçak kazı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.
Tümülüslerde kaçak kazıya suçüstü

Kırsal Tekelioğlu Mahallesi'ndeki Bintepeler mevkisinde bulunan tümülüslerde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. Baskında İ.A. (40), C.Ö. (62), A.Y. (47), M.T. (45), Z.S. (51), İ.U. (63) kazdıkları 4 metre genişliğinde, 20 metre de derinliğindeki çukurda suçüstü yakalandı. Ekipler ayrıca hilti, jeneratör, testere, çekiç, çapa, 50 metre uzunluğunda ip ve halat, 40 metre uzunluğunda uzatma kablosu, Lidya dönemine ait 1 bakır sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

EVDE 675 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

İlçeye bağlı Taytan Mahallesi'nde de F.Ü.'nün (51) evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, dün saat 21.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Evdeki aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 675 sikke ile 1 metal obje ele geçirildi. F.Ü. hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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