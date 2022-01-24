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Tunceli- Erzincan karayolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi riskinden dolayı Tunceli-Erzincan karayolu ile 4 ilçe yolunun ulaşıma kapatıldığını açıkladı.
Tunceli- Erzincan karayolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de 3 gündür aralıksız süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve yoğun tipinin etkisini sürdürdüğü kentte, Valilik yaşanabilecek olumsuzlukları göz önünde bulundurarak önlem aldı. Valilikten yapılan duyuruda Tunceli-Erzincan karayolu, Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür, Tunceli-Nazimiye ve Tunceli-Hozat karayolunun ulaşıma kapaıtıldığı bildirildi. Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI 

Konuyla ilgili Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Tunceli-Pülümür-Erzincan, Tunceli- Hozat, Ovacık, Nazimiye, Hozat karayolu yoğun kar yağışı, çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Karayolu sadece acil durumlarda sağlık ve güvenlik araçlarının ihtiyacı halinde karayolları araçlarının kılavuzluğunda kullanılacaktır” denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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