Tunceli kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce ormanlık alana tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 metre kablo ve pil bloğu tespit etti.
El yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.
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