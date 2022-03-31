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Tunceli’de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 8 gözaltı

TUNCELİ’nin Pertek ilçesinde 13 ile 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli’de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 8 gözaltı

Pertek ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, okulunun yakınlarında tenha bir bölgede 2 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından, Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdur çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ifadeleri doğrultusunda 13 yaşında bir kız çocuğunun daha cinsel istismara uğradığını tespit etti.

Çocuklar, Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Kız çocuklarının burada alınan ifadelerinin ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4 şüphelinin verdiği bilgilerde 2 kız çocuğuna 4 kişinin daha cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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