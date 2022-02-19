  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Tunceli'de 9 yaşındaki Muhammet Ali, sünnet düğününde can verdi

Tunceli Pertek'te sünnet yemeği verilen Muhammed Ali Arslan (9), arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tunceli'de 9 yaşındaki Muhammet Ali, sünnet düğününde can verdi

Olay, akşam saatlerinde Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı. Arslan’ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı.

Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan'ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Doktorlar yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakletti. Arslan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Donetsk ve Luhansk'ta seferberlik ilan edildi19 Şubat 2022 Cumartesi 12:15
  • Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı19 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
  • Ukrayna Ordusu duyurdu: Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri öldü19 Şubat 2022 Cumartesi 11:45
  • Giresun'da öldürülen Sıla'nın babası Bekir Şentürk: Adalete sığındık19 Şubat 2022 Cumartesi 11:25
  • Mahmut Özer duyurdu! Dev proje tamamlandı19 Şubat 2022 Cumartesi 10:26
  • BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek19 Şubat 2022 Cumartesi 09:54
  • Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi19 Şubat 2022 Cumartesi 09:35
  • BM'den Kudüs'te tehdit altındaki Filistinli aileye destek ziyareti19 Şubat 2022 Cumartesi 09:26
  • Dibeybe'den gençlere 50 bin dönüm toprak verme vaadi19 Şubat 2022 Cumartesi 09:24
  • Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı19 Şubat 2022 Cumartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti