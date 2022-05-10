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Tunceli'de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Tunceli İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, kentte koronavirüs vakası sayısının sıfırlandığını belirterek, "İlimizde ilk vaka Nisan 2020'de görüldü. Son 3 ayda vaka sayılarında düşüşler oldu. Şu anda hastanemizde yatan hasta yok." dedi.
Tunceli'de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Koronavirüs salgınında Türkiye’de ilk vaka, Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklandı. Tunceli’de ise ilk Covid vakası 11 Nisan’da tespit edildi ve zamanla artış gösterdi. Kent genelinde 200 kişilik filyasyon ekibi kuruldu. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınması, temaslıların tespiti ve hastalara ilaç götürülmesi gibi görevleri yerine getiren filyasyon ekipleri salgınla mücadelede etkin rol oynadı. Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mobil aşı timleri, kış aylarında hava şartlarının eksi 20 dereceyi, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu kırsal köylerde yaşayanları, bahar aylarında zorlu yolları aşıp 2 bin 500 rakımdaki yaylacıları, yaz mevsiminde ise tarlalarda çalışan mevsimlik işçileri aşıladı. Zorlu şartlara rağmen salgınla mücadele eden ekipler, aşılamada kısa süre içerisinde Tunceli’yi mavi kategoriye taşıdı.

'ASEMPTOMATİK VAKA DA GÖRÜLMEMEKTEDİR'

Türkiye’de salgın etkisini yitirirken, Tunceli’de hem hastanede tedavi gören hem de il genelinde aktif vaka kalmadı. Bu durum, en başta sağlık çalışanlarını sevindirdi. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, vaka sayısının sıfırlandığını belirterek, “Sürecin ilk başında asıl zorluklardan bir tanesi süreci bilemememizdi. Hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bu süreçte yaklaşık 200 kişilik filyasyon ekibimiz çalıştı. Son zamanlarda bu sayımız 100'e kadar düştü. İlk vakamız 11 Nisan 2020'de çıktı. 2 yıllık süreç içerisinde zaman zaman, özellikle ilimizin turistik bölge olmasından kaynaklı vakalar yükseldi. Özellikle son 3 aylık süreçte vaka sayısındaki azalmaya birlikte hastanemizde yatan hasta kalmadı. Aynı zamanda 7 ilçemizde ve şehir merkezimizde de aktif vakamız kalmadı. Asemptomatik vaka da görülmemektedir. Yine de ekiplerimizle takiplerimizi sürdürüyoruz. Aktif vakamız bulunmamaktadır. Bu süreçte katkısı olan özellikle sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve duyarlılık gösteren Tunceli halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Yaz aylarında da ciddi bir nüfus artışı bizi beklemekte o yüzden vatandaşlarımızın Covid-19’a karşı gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" diye konuştu.

Esnaf Murat Turan da Covid-19'la beraber iş yerinin uzun süre kapalı kaldığını ve bu durumundan olumsuz etkilendiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Evlerden çıkmadık. Büyük sıkıntılar çektik. Covid Tunceli’de kalmamış. Bu durum gerçekten büyük bir onur ve sevinçtir. Doktorlar, hemşireler, hastanede çalışan temizlik görevlileri gibi mücadelede katkısı olan tüm sağlık çalışanına şahsım ve toplum adına şükranlarımı sunarak teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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