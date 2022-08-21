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Tunceli'de örtü yangını

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Tunceli'de örtü yangını

Mazgirt'in Aydınlık köyü kırsalında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgar ve kuru otlar nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için yaptığı müdahale sürüyor. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI 

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangının yerleşim alanlarına tehdit oluşturmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğlen saatlerinde Tunceli ilimiz Mazgirt ilçesi Aydınlık Köyü mevkisinde başlayan örtü yangınına orman teşkilatımız, jandarmamız, civar ilçelerden gelen itfaiyeler ve vatandaşlarımız tarafından müdahale devam etmekte olup devam eden örtü yangını yerleşim alanlarımıza herhangi bir tehdit unsuru oluşturmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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