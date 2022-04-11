  • BIST 2.413,51
  • Altın 921.295
  • Dolar 14.7256
  • Euro 16.0566
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Tunceli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki hakim, savcı ve avukat yaralandı

Tunceli'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ve avukat Arif Yıldız yaralandı.
Tunceli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki hakim, savcı ve avukat yaralandı

Kaza, dün gece saatlerinde Hozat-Pertek kara yolunun Kayışoğlu mevkisinde meydana geldi. Tunceli Barosu’na kayıtlı avukat Arif Yıldız yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Tunceli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat Arif Yıldız, buradan askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Avukat Arif Yıldız'ın hayati tehlikesi devam ettiği belirtilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi11 Nisan 2022 Pazartesi 10:33
  • Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alacak11 Nisan 2022 Pazartesi 10:26
  • İşsizlik oranları açıklandı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:03
  • Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi11 Nisan 2022 Pazartesi 10:01
  • Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:56
  • Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi11 Nisan 2022 Pazartesi 09:55
  • Elon Musk, daha önce katılacağını açıkladığı Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak11 Nisan 2022 Pazartesi 09:50
  • Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama11 Nisan 2022 Pazartesi 09:43
  • Tunceli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki hakim, savcı ve avukat yaralandı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:42
  • Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonu11 Nisan 2022 Pazartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti