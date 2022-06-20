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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında Ali Boğazı bölgesindeki arazide özel eğitimli köpeklerle arama yaptı.

Güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 6 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda 500 biksi mühimmatı, 187 M-16 mühimmatı, 240 kalaşnikof mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, kanas dürbünü, 5 kilogram patlayıcı, 2 gece ve 2 gündüz görüş dürbünü, küçük tüp, 2100 metre kablo, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, bir uyku tulumu, 15 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç, 7 kilogram tütün, 5 kilogram salça ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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