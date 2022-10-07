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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi.
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.

Aramalarda, 777 fişek, dürbün, 2 kalaşnikof şarjörü, el yapımı patlayıcı devre düzeneği, 2 büyük tüp, 24 büyük pil, güneş paneli ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar, jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.

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