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Tunceli'yi Erzincan'a bağlayan karayolu zincirsiz TIR geçişine kapatıldı

TUNCELİ'yi Erzincan'a bağlayan karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı.
Tunceli'yi Erzincan'a bağlayan karayolu zincirsiz TIR geçişine kapatıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Tunceli'de, gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Pülümür ilçesine bağlı 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler, karla kaplı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI 

Valilik, Tunceli'yi Erzincan'a bağlayan karayolunun, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz TIR'ların geçişine kapatıldığını açıkladı.

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